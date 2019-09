48h nos paraísos naturais do Norte, longe das multidões

É quando estamos desconectados do mundo que ficamos mais ligados a ele. Quarenta e oito horas (quase sempre) sem rede telefónica podem parecer desesperantes para um cosmopolita, mas só se não tivermos com que nos entreter. No nosso caso, num passeio que começa na companhia de simpáticos burros e vacas mirandesas, a natureza vai cuidar de nós.

