Sérgio Conceição quer o melhor FC Porto em Portimão

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, projectou, este sábado, em conferência de imprensa, a deslocação a Portimão, para a quinta jornada da I Liga, onde espera dar continuidade ao futebol apresentado nos últimos compromissos. O técnico dos “dragões” defendeu que o mau arranque da equipa não terá qualquer tipo de influência no futuro.

“Cada jogo tem a sua história e o passado recente das equipas não interfere em nada. Queremos dar continuidade ao que temos feito. É preciso olhar e perceber que adversário temos pela frente. Trabalhar nesse sentido, preocupados com a nossa equipa, mas olhando para o potencial do Portimonense. É assim que trabalhamos. Seja com o Portimonense ou com outra equipa qualquer”, afirmou.

Sérgio Conceição revelou que, além dos lesionados Pepe, Marega e Romário Baró, o boletim clínico inclui Zé Luís, que sofreu uma entorse.

“O Zé Luís também está em dúvida, com uma entorse, e só fez trabalho de ginásio. Vamos avaliar a situação, pois disputamos seis jogos em 19 dias e temos de ter cuidado. Vamos ver a evolução e depois decidimos”, revelou.

Questionado sobre a situação de Aboubakar e Saravia, Conceição explicou que o avançado camaronês “está a trabalhar para voltar à melhor forma”, enquanto o lateral argentino “vai evoluindo” para adaptar-se à nova realidade.

“A condição física de Aboubakar, obviamente, não é a melhor, depois de uma paragem de sete meses. Mas está a fazer de tudo para melhorar e nós estamos a fazer de tudo para termos o antigo Aboubakar o mais rapidamente possível. Depois de sete meses de paragem não é fácil. É normal fazer a travessia no deserto até voltar aos níveis físicos que tinha. É uma questão de tempo”, disse.

Em relação a Saravia, Conceição disse que a paragem do campeonato permitiu fazer “trabalho específico” e a “adaptação começa a notar-se”.