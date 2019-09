Quantum Pacific Group passa a deter 85% da SAD do Famalicão

O Famalicão, líder da I Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta quarta-feira que o grupo Quantum Pacific (que também é accionista do Atlético de Madrid) fortaleceu a posição na SAD do emblema nortenho, passando a deter 85 por cento do capital social.

“A Quantum Pacific Group aumentou a sua participação no capital social da SAD do FC Famalicão. A Quantum Pacific está entusiasmada com o projecto e fortaleceu ainda mais a sua posição, detendo agora 85% do capital social da SAD do FC Famalicão, com os restantes 15% a ficarem na posse do FC Famalicão -- clube”, pode ler-se no comunicado publicado pelos minhotos.

Desta forma, e “na sequência do reforço da posição da Quantum Pacific na SAD do FC Famalicão, Miguel Ribeiro é o novo presidente da sociedade anónima, Amit Singh é o novo administrador executivo e Jorge Silva é o presidente do clube e administrador não executivo da SAD”.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD, assume que este reforço na parceria tem em vista apenas um objectivo e que passa pelo crescimento e fortalecimento do Famalicão. “Estamos a dar continuidade aos pergaminhos que caracterizam o Famalicão. Aquando da entrada da Quantum Pacific Group na SAD, definimos a intenção de contribuir para o crescimento do Famalicão. Esta é uma parceria que está a conseguir deixar marca no futebol português”, afirmou.

O presidente do clube, Jorge Silva, admitiu que este passo deve ser encarado com naturalidade. “O reforço da participação da Quantum Pacific Group na SAD estava previsto entre as partes com a subida à I Liga. Esta é mais uma forma de fortalecer a parceria que efectivámos há um ano e que nos permitiu alcançar o sucesso desportivo tão desejado por todos os sócios e adeptos”, reconheceu.

Para o futuro, Jorge Silva deseja que as partes continuem “a trilhar um caminho que permita aprofundar a relação e compromisso” que juntou as partes e que “faz antever mais êxitos no futuro”.

O representante da Quantum Pacific Group, Amit Singh, revelou tratar-se de “um projecto ambicioso e no qual é inegável a competência e conhecimento de quem tem a missão de o dirigir”.