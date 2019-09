Criança de 11 anos morre em acidente rodoviário no Montijo

Uma criança de 11 anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e um motociclo em Canha, Montijo, disseram fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Recebemos o alerta às 20h29 para uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, que causou a morte de um jovem com 11 anos, do sexo masculino. O acidente causou ainda um ferido grave e duas pessoas foram assistidas no local”, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na estrada nacional 4, na zona de Canha, concelho do Montijo. Fonte da GNR confirmou à Lusa o acidente, explicando que a criança seguia no motociclo.

Deslocaram-se ao local 19 operacionais e oito viaturas dos bombeiros de Canha e Vendas Novas, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal e a GNR.