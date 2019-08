Chuva e trovoada deixam Norte sob alerta até à meia-noite

Cinco distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão sob aviso laranja até às 24h de domingo, devido à previsão de precipitação e trovoada, segundo informação disponível no “site” do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de quatro e que indica situação meteorológica de risco moderado a elevado - abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco, e está em vigor desde as 18h23 de hoje.

Desde a mesma hora e também devido à previsão de precipitação trovoada, estão sob aviso amarelo - o terceiro mais grave de uma escala de quatro e que revela uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica - os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto.