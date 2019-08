João Rodrigues vence na Torre e Veloso reforça liderança

João Rodrigues (W52/FC Porto) venceu este domingo a quarta etapa da Volta a Portugal, cumprindo os 145 quilómetros entre Pampilhosa da Serra e a Torre, em 4h20m36s. Gustavo Veloso cortou a meta na segunda posição, a um segundo do vencedor, seguido de Jóni Brandão, da Efapel, a cinco segundos, reforçando a liderança em mais um dia de grande autoridade da equipa do camisola amarela, que tem agora Rodrigues como vice-líder na geral.

João Rodrigues está a 13 segundos do espanhol e vencedor da Volta em 2014 e 2015. O espanhol Vicente García de Mateos fecha o pódio, a 20 segundos de Veloso.

A etapa foi animada pela fuga de Luís Gomes e da respectiva equipa, a Rádio Popular Boavista, que colocou três homens num grupo volátil, que dispôs de quase dois minutos de vantagem sobre o pelotão nesta etapa-rainha da Volta.

Com a aproximação da subida para a Torre, numa altura em que Domingos Gonçalves (Caja Rural) conseguira isolar-se depois da meta-volante da Covilhã, a corrida ganhou uma dinâmica completamente diferente, com os candidatos a assumirem o controlo e a anularem a fuga logo no início da escalada, já a menos de 20 quilómetros da meta.

Luís Fernandes (Aviludo-Louletano) aproveitou para atacar a cerca de 15 quilómetros do final, com os principais nomes do pelotão a formarem um cordão de elite, onde seguiam quatro ciclistas da W52/FC Porto, com o camisola amarela, Gustavo Veloso, atento às movimentações dos adversários.

Danilo Celano (Amore Vita), Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) e David Rodrigues (RP Boavista) testaram os nervos do líder, enquanto Luís Fernandes prosseguia isolado, com cerca de um minuto de avanço para os perseguidores.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cinco quilómetros da Torre, a W52/FC Porto assumiu, em bloco, o controlo, alcançando o homem da Louletano cerca de um quilómetro depois. Com De Mateos virtual vice-líder, a dupla da Aviludo-Louletano esticava a corda, mas no final voltou a ser a W52/FC Porto a impor a sua lei, com Veloso a bater a concorrência e a secundar o companheiro João Rodrigues.

Já com a meta à vista, Edgar Pinto (W52/FC Porto) chocou com De Mateos e caiu, tendo cortado a meta a pé, o que lhe custou 56 segundos.

Esta segunda-feira, o pelotão enfrenta a quinta etapa, 158 quilómetros entre Oliveira do Hospital e Guarda, com duas contagens de montanha em Canas de Senhorim (3.ª categoria) e Guarda (2.ª).