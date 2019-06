As viagens cósmicas de Miguel Claro sem tirar os pés do Alentejo

Miguel Claro é um dos nomes mais conhecidos de uma arte e ténica impactantes, a astrofotografia. O "fotógrafo dos astros" tem somado distinções e, entre prémios e destaques em sites especilizados de todo o mundo, NASA incluída, ainda há dias teve uma fotografia sua nomeada para o concurso de fotógrafo de astronomia do ano pelo britânico Real Observatório de Greenwich.

Nesta fotogaleria juntam-se mais prémios: Claro é o fotógrafo oficial do Dark Sky Alqueva, a reserva de terra e céu que permite admirar as estrelas ao longo de seis concelhos alentejanos e que no início de Junho recebeu o Prémio de Turismo Responsável nos World Travel Awards para a Europa.

Um passeio fotográfico com algumas das suas obras mais recentes por algumas das noites mais belas desta reserva que, além de actividades turísticas, tem também o Observatório da Cumeada. É uma estrutura equipada com telescópios de ponta para observação solar e astronómica, uma promessa de grandes viagens cósmicas visuais, das "crateras da Lua passando pelo céu mais profundo" com os pés bem assentes em terras alentejanas. O portefólio e mais informações sobre cada fotografia podem ser consultadas no site do fotógrafo.