Benfica, FC Porto e Sp. Braga multados por críticas à arbitragem

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira que multou Benfica, FC Porto e Sp. Braga por criticas à arbitragem.

Os “encarnados” foram multados em 61.200 mil euros por críticas à arbitragem e ofensas ao FC Porto (que acusam ter recebido “favorecimento"), através da newsletter 'News Benfica’, nas edições 63, de 13 de Março, 66, a 18 de Março, 67, de 19 de Março, e 76, de 31 de Março.

Segundo o comunicado do CD da FPF, o Benfica violou o artigo 112.º do Regulamento Disciplinar, com a lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, verificada nas quatro situações. Fonte oficial do clube da Luz avançou à Lusa que vai recorrer da sanção junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

O FC Porto foi sancionado em 15.300 mil euros, por declarações na conta de Twitter do clube “azul e branco” destinado aos media. Nessa plataforma, referem que que os erros de arbitragem “colocam em causa a verdade desportiva”, especificando ainda cinco erros que considera “gravíssimos”, nomeadamente no jogo entre Sp. Braga e Benfica a contar para o campeonato. Os portistas ainda acusaram os árbitros de “servicinho”.

Já o Sp. Braga terá de pagar 9560 euros por criticarem o árbitro Tiago Martins. Após esse mesmo jogo da jornada 31 da I Liga entre bracarenses e o Benfica, os minhotos realçaram “uma demonstração da falência da arbitragem em Portugal” e ainda a "interferência na classificação em prol do status quo vigente”.