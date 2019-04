Benfica fecha fase regular de futsal em primeiro lugar

O Benfica assegurou, neste domingo, o primeiro lugar na fase regular do campeonato nacional de futsal, ao golear o Sp. Braga, por 4-0, em encontro da 26.ª jornada. A formação “encarnada” fechou a prova com um total de 75 pontos, correspondentes a 25 vitórias e apenas uma derrota (por 6-1, no reduto do campeão Sporting), algo que lhe assegura o factor casa em todas as eliminatórias dos play-off.

Neste domingo, em Braga, Rafael Henmi, na primeira parte, e André Coelho, Fits e Tiago Brito, na segunda, apontaram os golos dos “encarnados”, que fecharam a fase regular também com o melhor ataque (149 golos marcados) e a melhor defesa (35 sofridos).

Para fechar a fase regular no topo, a equipa de Joel Rocha precisava de ganhar na última ronda, caso o Sporting também conseguisse o triunfo, algo que aconteceu – os “leões” golearam o Rio Ave, último classificado, por 11-3, fechando a fase regular do campeonato no segundo posto, com 73 pontos.

Modicus (terceiro classificado), Fundão (quarto), Leões de Porto Salvo (quinto), Sp. Braga (sexto), Quinta dos Lombos (sétimo) e Elétrico (oitavo) são as outras formações que se qualificaram para os play-off.

Na primeira ronda, à melhor de três jogos, haverá Benfica-Elétrico, Sporting-Quinta dos Lombos, Modicus-Sp. Braga e Fundão-Leões de Porto Salvo.

Os encontros estão agendados para 4 e 11 de Maio e, se necessário, jogar-se-á um terceiro jogo a 12 de Maio.