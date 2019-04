Atlético de Madrid mantém-se na luta com golo aos 85 minutos

O Atlético de Madrid fez o que lhe competia e venceu o Eibar, por 1-0, neste sábado, em jogo da ronda 33 da Liga espanhola. Com este resultado, a equipa de Diego Simeone pressiona o Barcelona, que ainda jogará neste sábado, frente à Real Sociedad (19h45).

Com o ex-Benfica Oblak e o ex-Sporting Arias no “onze”, o Atlético só se salvou a cinco minutos do final da partida. O suplente Thomas Lemar “encostou” um cruzamento rasteiro de Koke e deu ao Atlético um triunfo que coloca, à condição, a equipa de Madrid a seis pontos do Barcelona.

Já o Eibar – que teve Paulo Oliveira os 90 minutos – ocupa um tranquilo 13.º lugar, mas pode ver diminuída a diferença para a zona de descida.