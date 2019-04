Empresa cria linha SOS e põe trabalhadores a ajudar idosos em Viana do Castelo

A partir de 1 de Maio, os idosos de Viana do Castelo que habitem sozinhos vão ter ao seu dispor um novo mecanismo para contrariar os efeitos do isolamento: uma linha telefónica, denominada NAO viv SO(s),​ que lhes dará acesso a serviços tão simples como a compra de alimentos ou medicamentos, a requisição de pequenas reparações nas suas residências ou até obras de maior envergadura.

A iniciativa, da autoria de uma empresa, BMVIV, desenvolve-se no quadro do Laboratório de Promoção de Responsabilidade Social Empresarial na Região Norte – RSE-INNOLAB. Mesmo assim, a firma recusa que a acção seja olhada como um acto de caridade que está a ser oferecida à comunidade sénior de Viana do Castelo. Licínio Lima, o administrador, prefere que o projecto seja visto “como algo que deve fazer escola e trazer outros para a causa”.

O serviço, que decorrerá em horário laboral, será prestado pelos 36 trabalhadores da empresa, entre os quais se inclui Luís Fernandes. Actualmente com 40 anos, Luís é cego e tem neste projecto a sua primeira experiência séria no mercado de trabalho, já que ao longo de 18 anos apenas foi aceite para estágios. “Fiz várias tentativas, mas nunca me contratavam. Este é o meu primeiro emprego, com todos os direitos e deveres, e logo num projecto com a importância social como este”.

A linha na qual Luís vai poder trabalhar estará disponível, pelo menos numa fase inicial, apenas no concelho de Viana do Castelo e não acarretará qualquer tipo de custo para quem a utilizar. Esta condição só está garantida devido à forte aposta da BMVIV neste projecto, o que se materializa na mobilização de meios, humanos e de transporte, próprios, para dar seguimento às solicitações que possam surgir, independentemente da envergadura.

Este projecto não constitui a única actividade de cariz social que a BMVIV promove, já que, em 2016, a empresa decidiu conceder uma folga extra aos seus trabalhadores, durante as tardes de sexta-feira. Em troca, os trabalhadores têm que prescindir de uma das suas folgas mensais e dedicar-se uma vez por mês a “actividades solidárias conjuntas”.

A empresa, instalada em Portugal desde 2018, tem um volume de negócio anual, em território nacional, avaliado em 2,5 milhões de euros. A sua sede situa-se na zona industrial de Neiva, após um investimento na ordem dos 1,3 milhões de euros. A BMVIV actua na área da prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos, da eficiência energética e soluções globais de engenharia, e tem clientes em todo o país e no estrangeiro.