Chuva regressa no fim-de-semana às regiões Norte e Centro

Depois de alguns dias de chuva, a semana termina hoje apenas com algumas nuvens e uma ligeira subida da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No entanto, o fim-de-semana vai ficar marcado por chuva fraca e “chuviscos” no Norte e Centro do país, sobretudo na região litoral.

Esta sexta-feira, em Lisboa, a temperatura máxima será de 21ºC e a mínima de 10ºC; já no Porto, há 18ºC de máxima (tal como em Aveiro, Viseu e Sagres) e 8ºC de mínima. Em Portugal continental, a temperatura máxima é de 23ºC (em Santarém), 22ºC (em Faro, Beja, Évora e Setúbal) e 21ºC (em Braga, Castelo Branco e Lisboa). As mínimas mais baixas são registadas em Bragança (2ºC), Guarda e Braga (3ºC), e Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Leiria e Évora (5ºC).

No sábado, a chuva chega ao litoral Norte, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. O Porto vai registar 18ºC de máxima e 10ºC de mínima. A chuva continua no domingo e avançará para o interior, incluindo Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda.

Na região Centro, sob céu nublado este sábado, Coimbra chega aos 21ºC de máxima e 8ºC de mínima. Leiria regista 21ºC de máxima e 6ºC de mínima. No domingo, porém, a chuva vai chegar aos dois distritos. Castelo Branco deverá escapar aos aguaceiros.

Mais a sul, Lisboa (20ºC/10ºC), Setúbal (22ºC/7ºC) e Santarém (23º/8ºC) também vão estar sob céu nublado este sábado. No domingo, as nuvens mantêm-se mas as temperaturas sobem: Lisboa 22ºC/15ºC, Setúbal 24ºC/11ºC e Santarém 24ºC/14ºC.

Mais abaixo no mapa, Évora (23ºC/6ºC), Beja (23ºC/8ºC) e Faro (23ºC) estarão sob nuvens altas no sábado. No domingo, com o céu mais nublado, as temperaturas sobem ligeiramente e Évora vai chegar aos 26ºC, sendo a cidade mais quente do país.

Nos Açores, as ilhas de São Miguel e Santa Maria, as duas do grupo oriental dos Açores, estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento, informou o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. O aviso amarelo devido à chuva decorre no período entre as 9h e as 18h locais (menos uma hora que em Lisboa) e o aviso relativo ao vento sinaliza o período entre 15h e as 20h. O aviso amarelo é o segundo de quatro avisos e aponta para uma “situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica”.

Esta sexta-feira, as temperaturas máximas nos Açores estão na ordem dos 19ºC (e 20ºC em Santa Cruz das Flores); as temperaturas mínimas vão dos 13ºC (em Santa Cruz das Flores), aos 14ºC (Horta e Angra do Heroísmo) e aos 15ºC em Ponta Delgada. Durante o fim-de-semana, a chuva mantém-se e as temperaturas descem ligeiramente.

No Arquipélago da Madeira, a temperatura máxima é de 21ºC no Funchal e 20ºC em Porto Santo e as temperaturas mínimas são de 15ºC e 13ºC, respectivamente, esta sexta-feira. Deverão subir ligeiramente até domingo.