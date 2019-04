Escolhas de Cristas para candidatos às legislativas geram descontentamento no CDS

A líder do CDS-Bragança, Carla Tavares, demitiu-se do cargo em protesto contra a forma como Assunção Cristas escolheu o cabeça de lista para as legislativas no distrito. Em Lisboa, na estrutura da Juventude Popular (JP), há quem pondere não fazer campanha por causa da aposta no ex-jornalista Sebastião Bugalho para sexto lugar da lista. No Porto, a inclusão do quarto lugar na quota da direcção nacional está a ser questionada.

