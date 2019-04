Castigo pesado para Diego Costa após expulsão frente ao Barcelona

O espanhol Diego Costa, do Atlético de Madrid, vai falhar os sete jogos que restam nesta temporada, depois de ter sido castigado com oito jogos de suspensão pelo Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol.

Em causa está a expulsão do avançado aos 28 minutos do jogo com o Barcelona, em Camp Nou, na última jornada da Liga Espanhola.

O árbitro da partida, Gil Manzano, disse que o jogador do Atlético de Madrid viu o cartão vermelho directo, depois de lhe dirigir várias ofensas verbais graves. No mesmo relatório, o árbitro refere que, depois de expulso, o jogador o agarrou várias vezes pelo braço, com o objectivo de o impedir de mostrar o cartão amarelo a José María Giménez e a Diego Godín, ambos da equipa “colchonera”.

No jogo, o “Barça” acabou por vencer por 2-0, com golos de Luís Suárez (85 minutos) e Lionel Messi (86).