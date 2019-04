Balthus faz de nós voyeurs

Entrevista

Uma retrospectiva do pintor francês no Museu Thyssen em Madrid põe em destaque várias das suas pinturas com adolescentes. Continuamos à voltas com Thérèse porque não temos a certeza do que estamos a ver. Balthus ensina-nos muito sobre o lugar do observador. “Espero que a censura não seja a resposta às obras de arte com as quais não conseguimos lidar ou que nos fazem sentir desconfortáveis”, diz ao Ípsilon Michiko Kono, uma das curadoras da retrospectiva.