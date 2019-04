Sp. Braga acusa Sport TV de “iludir” espectadores e “moldar” a opinião pública

O Sp. Braga não cala as críticas após a eliminação da Taça de Portugal, na terça-feira, frente ao FC Porto. Depois da arbitragem, os minhotos reprovam a actuação da Sport TV, estação televisiva que transmitiu a partida das meias-finais da competição.

Numa carta aberta publicada no site oficial, os minhotos acusam a Sport TV de condicionar a opinião pública através da “realização dos jogos das competições nacionais e das análises que são veiculadas pelos colaboradores que a Sport TV apresenta como especialistas”. Como exemplo, os “arsenalistas” lembram um lance da partida de terça-feira.

Ao minuto 15, Felipe introduz a bola na própria baliza, naquele que seria o 1-0 para o Sp. Braga. O golo acabaria por ser invalidado pelo videoárbitro, por alegado fora-de-jogo de Ricardo Horta no início da jogada. Os bracarenses imputam à Sport TV a responsabilidade pela decisão errada do VAR, por ter colocado a linha de fora-de-jogo numa câmara em ângulo impróprio, afirmando que a estação televisiva teria possibilidade de esclarecer melhor o lance.

Foto Imagem utilizada pela Sport TV DR

“A Sport TV iludiu os telespectadores, mas também os elementos designados para a função de VAR, ao disponibilizar uma linha aplicada numa câmara em ângulo impróprio e que induziu em erro os vários analistas. Aliás, a própria Sport TV viria mais tarde, já após o final do jogo, a revelar a imagem da câmara principal, alinhada com os jogadores em acção, e que é esclarecedora quanto à infelicidade do plano oferecido aquando da ocorrência do lance”, pode ler-se na publicação.

Foto Imagem que os bracarenses gostariam que tivesse sido utilizada DR

Para além das críticas à Sport TV, os minhotos mencionam a Benfica TV, dizendo que a mesma situação pode ser observada nos jogos dos “encarnados” e que, por esse motivo, a transmissão de partidas não deveria ser autorizada a canais de entidades desportivas: “É absolutamente discricionária e avulsa a forma como o operador tem aplicado a tecnologia da linha de fora-de-jogo, o que se verifica igualmente nas transmissões da BTV, abrindo neste caso uma reflexão que deve ser mais alargada, partindo da questão se pode competir a um órgão de uma entidade desportiva a realização dos seus próprios jogos. Obviamente, não pode!”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

António Salvador, presidente do Sp. Braga teceu duras críticas à arbitragem, após o empate que ditou o afastamento dos “arsenalistas” da final da Taça. Aludindo às palavras da eurodeputada Ana Gomes, o dirigente afirmou que existem criminosos infiltrados na arbitragem.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação, não gostou das palavras e apresentou uma participação ao Conselho de Disciplina do mesmo órgão federativo, desafiando António Salvador a mostrar indícios e provas de crimes. O dirigente, por sua vez, prometeu que iria encaminhar uma exposição à Federação, acompanhada de um vídeo sobre factos que, segundo o presidente do clube, têm “afectado o rendimento do Sp. Braga e do Sp. Braga B” ao longo da presente temporada.