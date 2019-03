Valeu Benzema para manter o regresso de Zidane perfeito

Numa fase em que já tem pouco por que jogar, o Real Madrid já está em altura de testes para o futuro e isso ficou bem claro neste domingo, em que só um momento de grande inspiração de Benzema valeu aos “merengues” um triunfo por 3-2 no Santiago Bernabéu frente ao Huesca, o último classificado que luta pela vida na liga espanhola. E com esta, já são três vitórias em outros tantos jogos para Zinedine Zidane desde que regressou ao banco do Real.

Zidane voltou a fazer várias experiências, a começar pela inclusão de um dos seus filhos, Luca, como guarda-redes titular, para além de dar minutos a jovens como Brahim Díaz, Odriozola, Ceballos ou Llorente. Mas foi o último classificado, a fazer a sua primeira visita ao Bernabéu em jogos da liga espanhola, a entrar praticamente a ganhar, num remate indefensável logo aos 4’ do jovem colombiano Cucho Hernández, que também já tinha marcado em Camp Nou, ao Barcelona.

Isco nivelou o marcador aos 25’ e, na segunda parte, Dani Ceballos colocou o Real em vantagem, mas, aos 74’, o veterano defesa basco Etxeita deu nova vida ao Huesca no jogo, com um potente cabeceamento fora do alcance de Luca Zidane, que estava a cumprir apenas o seu segundo jogo pela equipa principal do Real Madrid – também sofrera dois golos no empate frente ao Villarreal no último jogo do Real na liga da época passada.

Quando os assobios já eram bem audíveis no Bernabéu, valeu a Zidane o momento de inspiração de um dos seus veteranos. Aos 89’, Benzema arrancou um remate à meia volta que manteve perfeito o regresso do seu treinador e esvaziou totalmente as esperanças do Huesca em pontuar.

Este triunfo manteve o Real perto do segundo classificado – está com 57 pontos, a dois do Atlético - e à mesma distância que já estava do líder Barcelona – os catalães, com o triunfo sobre o Espanyol, passaram a ter 69 pontos e já estão com o título praticamente no bolso.