Portugal com quatro medalhas nos Europeus de atletismo de deficiência intelectual

Portugal fechou o primeiro dia com quatro medalhas nos Campeonatos Europeus de atletismo de pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que decorrem na Turquia.

O atleta paralímpico Lenine Cunha “bisou”, ao conquistar medalhas de prata nas provas do pentatlo e do triplo salto, ficando a apenas uma do objectivo de conseguir 200 medalhas em provas internacionais.

Em Istambul, Lenine Cunha vai ainda participar nas provas de estafetas 4x200 metros 4x400m, salto em altura, 60 metros barreiras e salto em comprimento, especialidade na qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Londres 2012.

Nas provas desta sexta-feira, Cláudia Santos foi medalha de ouro na prova do pentatlo e Ana Filipe conquistou a prata no triplo salto.

Portugal está representado por 11 atletas na competição, que termina na segunda-feira.

Em 2017, a selecção portuguesa fechou os Europeus de pista coberta da INAS, disputados em Praga, com 13 medalhas, seis das quais de ouro.