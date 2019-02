Baixas temperaturas matam português residente em Espanha

Um cidadão português de 54 anos, residente em Espanha, foi encontrado morto na madrugada de quarta para quinta-feira, em Casalarreina, na região de La Rioja. O corpo foi encontrado num pátio interior contíguo à casa onde residia e tudo indica que a causa da morte se tenha devido a uma situação de hipotermia provocada pelas baixas temperaturas que se faziam sentir na localidade.

De acordo com o jornal El Español, Manuel Duarte tinha sido dado como desaparecido no passado domingo, mas a família apenas notificou a Guardia Civil na quarta-feira. Os guardas, ao tentarem localizar o cidadão português, depararam-se com o seu corpo junto à entrada de casa, num pátio interior.

Até ao momento, descarta-se a hipótese de crime, e pondera-se um cenário de um acidente. As primeiras investigações apontam para que o português tenha tentado entrar em casa através de uma janela e que tenha escorregado. A queda tê-lo-á deixado imobilizado na rua, onde acabou por morrer devido às baixas temperaturas.

A tese é sustentada pelo facto de as autoridades terem encontrado as chaves no interior da habitação e de a tentativa de forçar a janela ter ocorrido como forma de entrar na casa.