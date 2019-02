Nacional e V. Setúbal anulam-se na Choupana

O Nacional da Madeira empatou (0-0) este domingo na recepção ao V. Setúbal, em partida da 20.ª jornada da I Liga, com os insulares a não conseguirem vencer desde o primeiro jogo de 2019.

Com o ataque menos realizador em casa e com a defesa mais batida da Liga, os madeirenses conseguiram apenas interromper a série de quatro derrotas consecutivas, enquanto os sadinos - venceram pela última vez na Madeira, frente ao Marítimo - aumentam para 11 a série de partidas sem qualquer triunfo, permanecendo os dois emblemas em posição delicada na classificação: o Nacional é 14.º, com 20 pontos, e o V. Setúbal é 11.º, com 21 pontos.

A equipa da casa, que teve um golo anulado a Diego Barcellos (41') por posição irregular, podia ter recolhido aos balneários em desvantagem caso Zequinha, avançado dos sadinos, não tivesse desperdiçado uma grande penalidade (45+1'), com o guarda-redes dos insulares, Daniel Guimarães, a garantir o nulo ao intervalo. Resultado que permaneceria inalterado até final.

