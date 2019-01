Marítimo encerra jejum de 16 jogos sem ganhar

Quatro meses depois, o Marítimo voltou a ganhar. Diante do Portimonense, no arranque da 16.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, a equipa madeirense venceu o Portimonense por 2-1 e deixou provisoriamente a zona de despromoção.

Foi no final da primeira parte que os insulares chegaram à vantagem, com um golo de Edgar Costa (43'). E foi na recta final do encontro que a ampliaram, num jogada que passou pelos pés de Joel Tagueu, Rodrigo Pinho e terminou com a finalização de Jorge Correa (84').

O Portimonense, de grande penalidade (por suposta falta sobre Manafá), ainda reduziu no período de descontos, por Paulinho, mas não conseguiu evitar a sétima derrota no campeonato.

Quanto ao Marítimo, encerra um jejum de 16 jogos sem ganhar (um recorde negativo) e dá um pequeno salto na classificação, para o 15.º lugar, com 14 pontos.

