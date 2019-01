Benfica continua invicto na Liga de basquetebol

A Liga portuguesa de basquetebol continua a ser um passeio tranquilo para o Benfica, que somou neste sábado a sua 13.ª vitória em outros tantos jogos, arrasando o Esgueira por 112-66.

Depois de algum equilíbrio na primeira metade (47-34), os “encarnados” dispararam no terceiro período (78-45) e não deram quaisquer hipóteses à equipa de Aveiro. Micah Downs (26 pontos) e Alex Suárez (23) foram os melhores marcadores do Benfica, enquanto Greg Alexander foi o melhor anotador do Esgueira, com 25 pontos.

No Dragão Caixa, o FC Porto bateu a Ovarense por 104-84, reforçando o seu terceiro lugar, atrás do Benfica e da Oliveirense. A formação orientada por Moncho López até entrou a perder, com vantagem para os forasteiros no primeiro quarto (23-27), mas ganhou a liderança do encontro no período seguinte e não mais a perdeu. William Sheeney foi o melhor marcador dos portistas, com 20 pontos, Khalen Cumberlander liderou a Ovarense, com 21.

Em Angra do Heroísmo, no derby açoriano, o Terceira Basket triunfou sobre o Lusitânia dos Açores por 77-85.

