Ex-director da PJM não confirma entrega de memorando no Ministério da Defesa

O ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Vieira, nega que ele e o major Vasco Brazão tenham estado no gabinete do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, em Novembro. Esta garantia contraria a versão do ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão e do próprio ex-chefe de gabinete do ministro, o tenente-general Martins Pereira, que referem ter tido um encontro nesse mês, depois de as armas de Tancos terem sido recuperadas em Outubro.

Segundo fontes ligadas ao processo ouvidas pelo PÚBLICO, o coronel Luís Vieira confirma que houve uma reunião no Ministério da Defesa no dia seguinte à recuperação das armas, a 18 ou 19 de Outubro mas não em Novembro, e que essa reunião foi na presença do ex-chefe de gabinete do ministro.

A diferença poderia ser apenas nas datas: o major Brazão e o tenente-general Martins Pereira referem Novembro; o coronel Luís Vieira diz que apenas se recorda de ir ao Ministério da Defesa em Outubro. Em nenhum dos casos, o ministro estaria presente, mas em ambos terá falado ao telefone com o ex-director da PJM.

De acordo com as mesmas fontes, este encontro, na versão do coronel Luís Vieira, terá servido apenas para a entrega do relatório de ocorrências dessa noite e não para qualquer outro documento. E ao telefone, o ministro ter-lhe-á apenas dado os parabéns pela operação.

Esse relatório de ocorrências será um documento formal de acordo com um procedimento obrigatório, onde a situação estará relatada de uma forma que não coincide com a que está descrita no documento que o major Vasco Brazão pede para entregar no Ministério Público.

Neste papel não assinado mas entregue, de acordo com a versão do major, é admitido que a chamada anónima a dizer onde estavam as armas terá sido planeada com um informador.

O memorando não se refere de forma explícita a uma actividade ilícita, mas a uma operação que terá resultado de um acordo com esse informador para entregar as armas desde que a Polícia Judiciária não estivesse presente. Nesta ocasião, também teria havia contacto entre o ministro e o ex-director da PJM.

Desde Novembro

O ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional disse na quarta-feira à RTP ter recebido documentação sobre a recuperação das armas roubadas em Tancos e admitiu estar na posse dessa documentação desde Novembro de 2017. “A documentação verdadeira foi entregue hoje [quarta-feira] no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado”, informou nesse dia.

O ex-director da PJM cumpre uma medida de prisão preventiva no Estabelecimento Prisional Militar de Tomar e o major Vasco Brazão está sujeito a uma medida de obrigatoriedade de permanência na residência sem vigilância electrónica, suspensão de funções e proibição de contactos com os restantes oito arguidos neste processo da Operação Húbris.

Na reunião de Novembro, o ministro estaria ausente em Bruxelas e o memorando teria sido entregue ao seu chefe de gabinete, tenente-general Martins Pereira. Mas os dois oficiais da PJM teriam ido lá independentemente de o ministro estar ou não estar pela urgência de informar o superior hierárquico (o ministro) assim que tiveram conhecimento de que estariam a ser investigados pela PJ sobre as circunstâncias irregulares da operação de entrega das armas.

O coronel Luís Vieira não confirma esta versão dos factos e terá defendido que não se lembra de mais nenhum encontro no Ministério da Defesa, a propósito do material de guerra de Tancos, depois da referida deslocação em Outubro.

O ministro esteve efectivamente em Bruxelas, numa reunião de ministros da Defesa da NATO nos dias 8 e 9 de Novembro. E nessa reunião, disse que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, lhe tinha manifestado o seu "contentamento" pelo facto de o material militar furtado dos Paióis de Tancos ter sido recuperado.

