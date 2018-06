Bruno de Carvalho voltou ao Facebook para alterar os posts publicados neste domingo, onde dizia que deixava de ser adepto e sócio do Sporting e outro em que anunciava a impugnação da assembleia geral que o destituiu e a candidatura às eleições de Setembro. Nestas novas publicações, o presidente destituído dos “leões” pede desculpa por coisas que escreveu e já não pede uma impugnação à reunião magna de sábado.

“Venho pedir desculpa a todos pelas coisas que escrevi neste post”, começa por dizer, mantendo que a assembleia geral foi uma “das maiores golpadas” a que assistiu, que “um conjunto de pessoas viciou os resultados” e que existe uma “elite bafienta que sempre dominou” o Sporting.

Apesar disso, Bruno de Carvalho que não quer “continuar a acreditar num Sporting CP onde não exista uma divisão constante entre ‘viscondes’ e sportinguistas de segunda”. “Tem de ser um clube de todos para todos”, diz ainda.

Nestas novas “actualizações”, o presidente destituído do Sporting apagou o pedido de impugnação da assembleia que tinha anunciado no domingo, o que sugere que desistiu de o fazer.

“Até que os sócios me abandonem em definitivo, quero acreditar que pode existir um Sporting CP renovado e a continuar no rumo certo”, atira.

No sábado, mais de 71% de quase 15 mil sócios que se deslocaram à assembleia geral votaram pela destituição da direcção liderada por Bruno de Carvalho.

No domingo, a comissão de gestão que vai gerir os destinos do Sporting até às eleições marcadas para dia 8 de Setembro, liderada por Artur Torres Pereira, anunciou Sousa Cintra como presidente da SAD, o que fez com que Bruno de Carvalho se revoltasse, anunciando que vai “à guerra”.

