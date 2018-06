Pela primeira vez na sua história, a Oliveirense conquistou o título da Liga de Basquetebol, depois de derrotar o FC Porto por 69-93, no pavilhão Dragão Caixa. Depois de uns primeiros dez minutos equilibrados, o domínio foi total pela parte da equipa de Oliveira de Azeméis, que venceu a final do play-off por 3-0. No cômputo geral do campeonato, o FC Porto perdeu sempre com o agora campeão.

As duas equipas começaram muito nervosas, talvez a acusar a pressão do que estava em jogo. Nos dez primeiros minutos, houve muitos turnovers de parte a parte, muitos passes precipitados e outras decisões erradas. Tal displicência no jogo resultou num 17-17 no final do primeiro período.

O início do segundo período dava a entender que nada mudaria, pois os erros continuavam a persistir. Mas na segunda metade do período, a Oliveirense descolou no marcador, terminando a primeira parte com um parcial de 11-24. Ou seja, os visitantes fizeram mais pontos na segunda metade do segundo período do que em todo o primeiro. Para isso, contribuíram os triplos e uma maior eficácia na linha dos lançamentos livres e nos dois pontos.

A Oliveirense ia defendendo bem, forçando o erro dos "azuis e brancos", que cometeram muitos erros no garrafão e eram lentos a fazer a cobertura aos triplos do adversário.

Sempre que o FC Porto se aproximava da Oliveirense no marcador, parecia que desistia e deixava o adversário recuperar a vantagem de dois dígitos. Os triplos iam saindo com facilidade e o anfitrião estava apático a defender debaixo do cesto.

No plano ofensivo, em que um dos destaques foi o base José Barbosa (16 pontos e 10 assistências), a Oliveirense aproveitava para corrigir os seus erros com um maior número de ressaltos ofensivos. No final do terceiro período, o desequilíbrio foi tal que a Oliveirense ia vencendo por 20 pontos. Estava quase decidido o campeão nacional.

O quarto período começou com uma Oliveirense quase a entregar o jogo ao FC Porto, que ia fazendo pela vida. Só passados mais de dois minutos é que os visitantes marcaram os primeiros pontos. A caminhar para o apito final, o FC Porto tomava cada vez mais decisões precipitadas e permitiu que o adversário aumentasse cada vez mais a vantagem, que ficou nos 24 pontos.

Arnette Halman foi o melhor marcador do novo campeão, com 24 pontos, enquanto Borovnjak esteve em destaque pelos "dragões", com 17 pontos que não serviram para amenizar um sentimento de desilusão, depois do segundo campeonato consecutivo perdido na final do play-off.

"Parabéns à equipa campeã, foram sempre superiores. Houve um momento no segundo período em que sofremos um parcial de 9-0, a reacção que tivemos foi a reacção de uma equipa que sentiu a pressão. Perdemos critério e falhámos na defesa em coisas que nada têm a ver com atitude", admitiu Moncho López, treinador do FC Porto.

