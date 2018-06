Marrocos, que irá defrontar Portugal a 20 de Junho, em Moscovo, no segundo jogo da selecção portuguesa no Grupo B do Mundial 2018, venceu nesta segunda-feira a Eslováquia, por 2-1, em jogo disputado na Suíça.

No penúltimo teste dos marroquinos antes do arranque do Mundial, o francês Hervé Renard, seleccionador de Marrocos, apostou inicialmente num esquema de 4x2x3x1, deixando Manuel da Costa e Mehdi Carcela no banco de suplentes. Na baliza surgiu Yassine Bono, guarda-redes do Granada, e o quarteto defensivo foi formado por dois laterais jovens – Hakimi (Real Madrid) e Mendyl (Lille) – e uma dupla de centrais experiente: Benatia (Juventus) e Saiss (Wolverhampton).

No meio campo, o sector mais defensivo foi formado inicialmente por El Ahmadi (Feyenoord) e Boussoufa (Al Jazira), com Amrabat (Feyenoord) do lado direito, Belhanda (Galatasaray) do lado esquerdo e Ziyech (Ajax) ao centro. Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor) foi o jogador mais adiantado no "onze" marroquino.

A primeira parte foi dominada pelo adversário de Portugal, que beneficiou das melhores oportunidades de perigo, mas ao intervalo o resultado mantinha-se a zero em Genebra.

Com o início das substituições nas duas selecções, o jogo tornou-se mais repartido e foi a Eslováquia que conseguiu inaugurar o marcador, com um golo de Jan Gregus, aos 59 minutos. No entanto, a resposta dos africanos foi imediata. Apenas cinco minutos depois, Ayoub El Kaabi, avançado que alinha no clube marroquino RS Berkane, fez o empate de cabeça, e, dez minutos mais tarde. Belhanda fez o 2-1 final, favorável a Marrocos.

