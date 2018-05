Sérgio Sousa Pinto, deputado socialista, em entrevista ao PÚBLICO e à Renascença comentou o caso Sócrates e o peso da investigação ao antigo primeiro-ministro no Partido Socialista. O deputado do PS diz que prefere não atirar pedras a Sócrates porque isso não o "engrandece".



"O entusiasmo pelo funcionamento do Estado de direito continua a ser mais pequeno do que o entusiasmo pelos apedrejamentos e pelos autos-de-fé. Em 500 anos continuamos a apreciar uma boa fogueira no Rossio, com as pessoas em labaredas, e pouca gente preza verdadeiramente o que é mais importante. E o mais importante é que o Estado de direito dá sinais de maturidade, aparentemente oferece razões para que nele confiemos", avaliou.