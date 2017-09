Criança de sete anos morre ao cair de um terceiro andar na Guarda

Um menino de sete anos morreu este sábado ao cair do terceiro andar de um prédio, cerca das 15h08, na Avenida de São Miguel, na cidade da Guarda, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da Proteção Civil.

PUB

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira, a criança morreu em consequência de "uma suposta queda de um terceiro andar para a via pública".

O responsável explicou à Lusa que quando os meios de socorro chegaram ao local a criança apresentava "diversas lesões e alguns hematomas" e encontrava-se "numa situação de paragem cardiorrespiratória que já não foi possível, infelizmente, reverter".

PUB

"Foram feitas manobras [de reanimação] no local, mas, infelizmente, veio a confirmar-se o óbito", disse. Paulo Sequeira indicou que as circunstâncias da queda estão a ser investigadas pelas autoridades policiais que compareceram no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda estiveram no local seis elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação e da PSP.

PUB

PUB