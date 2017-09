Jorge Jesus: "Na primeira parte, alguns jogadores não estiveram ao seu nível"

Jorge Jesus considerou que a má primeira parte da equipa foi a principal responsável pela perda de pontos do Sporting na partida frente ao Moreirense. Na opinião do técnico "leonino" alguns jogadores não estiveram ao seu nível durante o primeiro tempo e recusou a ideia de que no subconsciente dos jogadores estivesse a partida de quarta-feira, com o Barcelona, para a Liga dos Campeões.

"Na primeira parte o Sporting jogou quanto baste à espera que o golo aparecesse sem ser uma equipa intensa e combativa como tem sido e foi penalizada no final da primeira parte com o golo do Moreirense. A segunda parte foi completamente diferente com a equipa a ter querer e a jogar com alma. Fizemos um golo mas podíamos ter feito mais golos. E temos também que dar mérito à equipa do Moreirense que soube defender quando tinha de defender. O que fica para mim é a segunda parte com muita vontade, muita crença. Na primeira parte alguns dos jogadores não estiveram ao seu nível", disse Jorge Jesus na entrevista rápida logo após o encontro.

