City e United continuam inseparáveis no topo da liga inglesa

Os dois colossos de Manchester continuam inseparáveis no comando da Premier League. O City de Guardiola goleou em casa o Crystal Palace, por 5-0, enquanto o United de Mourinho teve mais dificuldade em ultrapassar fora o Southampton, por 1-0, com o golo solitário a ser apontado por Lukaku..

Já o Watford de Marco Silva foi ao País de Gales bater o Swansea, por 2-1. Renato Sanches, emprestado aos galeses pelo Bayern Munique, entrou para alinhar nos últimos cinco minutos do encontro, mas já não foi a atempo de impedir o desaire da sua equipa.

Nos restantes jogos do dia, destaque para o complicado triunfo do Tottenham no campo do West Ham - onde José Fonte foi titular -, por 2-3, e para a goleada do campeão Chelsea em casa do Stoke City, por 0-4.

Outros resultados: Burnley- Huddersfield, 0-0; Everton- Bournemouth, 2-1.

