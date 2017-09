Rui Vitória: "Crise é de quem não ganha há muitos anos"

A três jogos consecutivos sem triunfos, o Benfica quer responder no sábado, diante do Paços de Ferreira, na 7.ª jornada da Liga, com uma vitória convincente. O treinador dos "encarnados" deixa elogios ao plantel e assinala que chegou a altura de interromper o ciclo negativo: "Este é o momento de passarmos uma mensagem de autoconfiança", sublinha Rui Vitória, rejeitando liminarmente a palavra crise.

"A cara de quem ganha nunca é a cara de quem perde, mas estamos a falar de jogos em três competições diferentes [campeonato, Liga dos Campeões e Taça da Liga]. E não nos tiraram da luta por essas competições. Crise é de quem não ganha há muitos anos, ganhámos 12 dos últimos 16 troféus, o primeiro título deste ano foi ganho pelo Benfica. Se me falarem em fase, aceito, uma crise... Estamos a falar do tetracampeão e por isso as análises têm uma abrangência enorme", notou o técnico das "águias".

O que Rui Vitória regista é que "há uma vontade muito grande de ganhar", assumindo a ansiedade como um ingrediente natural em alta competição. "Os níveis de adrenalina têm de estar no limite. Sabemos o adversário que vamos ter pela frente e o que temos a fazer. Este grupo é feito de carácter, de jogadores a sério. E eles entendem que este é o momento de passarmos uma mensagem de autoconfiança".

Elemento preponderante no jogar deste Benfica, o sérvio Fejsa faz parte da convocatória. E o treinador reconhece que o médio defensivo é uma peça determinante no xadrez da equipa. "Não nos custa dizer que em determinados momentos há jogadores com mais importância do que outros. O Fejsa é um jogador importante. Não estando, vamos à procura de soluções e temos jogadores válidos. Amanhã estará na convocatória, está pronto para a competição e ficamos satisfeitos com isso".

Quem ainda não fará parte dos eleitos para este encontro da 7.ª ronda da Liga, no Estádio da Luz (amanhã, 20h30), é o brasileiro Douglas, reforço assegurado no último dia do mercado de transferências. "Quem joga e quem não joga tem a minha inteira confiança, porque só podemos lançar onze em campo. O Douglas está numa fase final de algo que queríamos que fosse melhorado e está para breve a sua entrada", vincou Vitória.

