Dois portugueses em alta no Portugal Masters

Eram 13 portugueses à partida para o 11.º Portugal Masters, apenas dois se mantêm em prova para o fim-de-semana, no palco permanente do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura. Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia não só passaram ontem o cut, como estão bem colocados no assalto à melhor classificação nacional de sempre no torneio, que é o 16.º lugar empatado de Ricardo Santos em 2012.

PUB

Lima está nos 14.ºs, com um total de 135 pancadas (69-66), 7 abaixo do par; Melo Gouveia está um degrau abaixo, nos 19.ºs, com 136 (69-67). O líder é o italiano Nino Bertasio, com 130 (65-65), seguido do dinamarquês Lucas Bjerregaard (66-65) e do escocês Marc Warren (67-64), ambos com 131 (-11).

“É verdade que tive de segurar um bocadinho o jogo nos primeiros nove buracos, mas eu sabia que com paciência os putts podiam entrar – e entraram”, afirmou Lima. “A primeira meta está alcançada, agora tenho a segunda, que é chegar mais perto dos líderes amanhã e ver no domingo o que se pode passar”, acrescentou.

PUB

Melo Gouveia agradeceu o apoio dos adeptos, num dia que, em termos de público, foi a segunda melhor sexta-feira de sempre no Portugal Masters, com 9146 entradas: “Foi bom, porque senti que estava a precisar de apoio. Estiveram sempre comigo e foram bastante importantes.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Melo Gouveia jogou as duas primeiras voltas num trio em que constava o holandês Joost Luiten (64-68), co-líder no primeiro dia com o sul-africano George Coetzee (64-69) e agora no quarto posto empatado com o australiano Jason Scrivener (65-67), com um total de 132.

Destaque ainda para os dois irlandeses que já venceram o torneio, Shane Lowry (campeão em 2012) e Padraig Harrington (detentor do título). O primeiro marcou ontem 64 subindo 36 posições para o quinteto dos sextos, com 133. Harrington (67-67) vem logo a seguir, nos 11.ºs, com 134.

Eram 144 jogadores iniciais, apenas os 65 primeiros e empatados seguiram em frente para as jornadas de sábado e domingo, num total de 75. O cut fixou-se em 139 (-3), deixando pelo caminho inglês Andy Sullivan, vencedor em 2015 e vice-campeão em 2016.

PUB

PUB