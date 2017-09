Criança de dois anos morre em acidente com tractor em Viana do Castelo

Um menino de dois anos morreu, nesta quarta-feira, na sequência de um acidente que envolveu um tractor agrícola na freguesia de Meixedo, em Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da protecção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 10h30 e o óbito declarado às 11h27.

Aquela fonte adiantou que o acidente ocorreu na estrada de Vilela, em Meixedo.

O presidente da União de Freguesias de Nogueira, Meixedo e Vilar de Murteda, Rui Maciel, adiantou que, na altura do acidente, "a criança encontrava-se no terreno da propriedade de vizinhos e amigos da família".

"Estavam a fazer vindimas quando o acidente ocorreu, não se sabe ainda em que circunstâncias. É uma tragédia. São pessoas muito próximas. Além de vizinhos são amigos", sublinhou.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou estarem a ser investigadas as causas do acidente que "colheu" a criança de dois anos.

Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com uma viatura e dois operacionais, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Braga e uma equipa de apoio psicossocial do INEM.

