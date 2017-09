Alemão morre depois de escorregar quando saía do mar na Madeira

Um homem de nacionalidade alemã morreu hoje no Caniço-de-Baixo, no concelho de Santa Cruz, Madeira, no complexo balnear do Galomar.

"Tanto quanto me revelaram, o mergulhador amador, de nacionalidade alemã, estava a sair da água e a subir para terra quando escorregou e bateu com a cabeça numa pedra que lhe veio a provocar a morte", disse o comandante da Capitania do Porto do Funchal, Silva Ribeiro.

"Não foi um acidente de mergulho", salientou.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram no local e, apesar da reanimação, não conseguiram salvar o mergulhador.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

