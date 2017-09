Advogado do Porto detido pela PJ a pedido das autoridades francesas

Miguel Moreira dos Santos, ex-advogado de Pinto da Costa, o presidente da SAD do FC Porto, foi detido nesta quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto a pedido das autoridades francesas. “O mandado emitido pelas autoridades francesas tem subjacente a eventual prática de crimes da área económico-financeira”, explica um comunicado da Unidade de Informação e Investigação Criminal da Polícia Judiciária.

A mesma nota de imprensa explica que Miguel Moreira dos Santos, que já representou Pinto da Costa juntamente com o seu pai, Gil Moreira dos Santos, irá ser ouvido por um juiz do Tribunal da Relação do Porto, que apreciará o seu processo de extradição e a eventual aplicação de uma medida de coacção ao suspeito.

Numa nota informativa difundida esta quarta-feira à tarde, o Futebol Clube do Porto sublinha que o advogado agora detido "não pertence há mais de dez anos" ao escritório que representa o clube desportivo. Contactado pelo PÚBLICO, o bastonário dos advogados, Guilherme Figueiredo, disse não ter sido ainda informado oficialmente da detenção.

Em 2015, Miguel Moreira dos Santos foi baleado por um motociclista à porta do escritório do pai, no Porto, tendo sofrido ferimentos ligeiros.

