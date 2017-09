Quatro golos de Messi na vitória do Barcelona

O Barcelona mantém-se imparável na Liga espanhola de futebol e voltou nesta terça-feira a evidenciar a sua superioridade, ao golear o Eibar por 6-1, num encontro em que Messi contribuiu com um "póquer", ao anotar quatro golos.

O arranque de partida até nem foi dos mais fáceis, com o Eibar, que contou com o defesa-central português Paulo Oliveira nos 90 minutos, a discutir o resultado, mas foi o defesa-direito português Nelson Semedo a desbloquear o resultado, quando sofreu a grande penalidade que permitiu ao Barcelona o seu primeiro golo, o primeiro de Lionel Messi no jogo (20').

A equipa catalã tranquilizou-se com o golo e chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, depois de um golo de Paulinho. Na etapa complementar assistiu-se a um "show" de Messi, que completou o seu "póquer", aos 59', 62' e 87', tendo Denis Suarez anotado o outro golo (53'). Sergi Enrich, aos 57', anotou o golo de honra do Eibar, numa partida em que André Gomes (Barcelona) e Bebe (Eibar) não jogaram.

Com esta vitória, o Barcelona mantém o pleno de triunfos na Liga espanhola - cinco em cinco -, comandando com 15 pontos, mais cinco do que o Sevilha, segundo, que na quarta-feira cumpre a sua partida na ronda, recebendo o Las Palmas.

Na outra partida antecipada para hoje, o Valência também goleou, ao receber e vencer o Málaga por 5-0, numa partida em que Zaza brilhou, ao anotar um hat-trick, enquanto o português Gonçalo Guedes,ex-Benfica, assistiu Rodrigo, outro ex-Benfica, no quinto golo. Santi Mina foi o autor do primeiro golo valenciano.

