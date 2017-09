João Sousa volta a vencer

João Sousa ultrapassou as três derrotas sofridas no passado fim-de-semana com uma vitória na primeira ronda do St. Petersburg Open. Três dias depois de deixar o court de terra batida do Jamor, o número um português mostrou-se bem adaptado ao piso duro da Sibur Arena e derrotou o russo Evgeny Donskoy, por 7-6 (7/2), 6-3.

Só no final do primeiro set é que Sousa (57.º ATP) conseguiu impor a sua maior consistência e qualidade do primeiro serviço. Depois de não aproveitar três set-points, o vimaranense realizou um tie-break impecável, em que só cedeu dois pontos a Donskoy (88.º). O segundo set começou novamente equilibrado. Mas depois de salvar dois break-points, Sousa fez o break para 4-3 e distanciou-se até fechar no segundo match-point, ao fim de uma hora e 36 minutos.

Nesta quinta-feira, Sousa mede forças com Jo-Wilfred Tsonga, 18.º do ranking e o segundo mais cotado deste ATP 250. O francês de 32 anos venceu 11 dos 12 encontros que disputou este ano em hardcourts cobertos, tendo ganho o título em Marselha e Roterdão, disputados nestas condições.

Antes, em Londres, decorreu o sorteio da Taça Davis para 2018. Por ser uma das quatro melhores selecções no ranking da Taça Davis, onde figura no 24.º lugar, Portugal ficou isento da primeira ronda do Grupo I, Zona Europa/África, o que significa que bastará vencer uma eliminatória para estar de novo no play-off de acesso ao Grupo Mundial. A selecção que os tenistas portugueses irão defrontar, entre 6 e 8 de Abril, sairá do duelo entre Ucrânia (28.º) e Suécia (32.º). Os ucranianos foram derrotados por Portugal, em Abril, por isso, em caso de vitória da Ucrânia, será Portugal a deslocar-se àquele país. Caso vençam os suecos, terá que haver um sorteio para se saber quem joga em casa, já que as selecções nunca se cruzaram na Taça Davis. Curiosamente, a Ucrânia foi colocada directamente na parte superior do quadro, para evitar defrontar a Rússia, segunda cabeça de série do Grupo I.

