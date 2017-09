A lei do mais forte só não vingou no Santiago Bernabéu

Na Taça da Liga inglesa, no campeonato italiano, na Bundesliga, mas não na Liga espanhola. Nesta quarta-feira, imperou a lei do mais forte em diferentes quadrantes da Europa do futebol, com excepção do Estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid perdeu com o Betis, na 5.ª jornada da prova (0-1), e interrompeu uma sequência de 73 jogos consecutivos a fazer golos.

Não houve vitória dos “merengues” — que ainda não ganharam em casa no campeonato — no regresso ao activo de Cristiano Ronaldo, 38 dias depois do castigo que o afastou dos relvados. O português tentou marcar de todas as formas, mas Adán manteve a baliza do Betis a zero, impedindo que o Real batesse o recorde de encontros seguidos a fazer golos, que partilha com os brasileiros do Santos, de Pelé. O balde de água fria definitivo chegou aos 90+3’, quando Sanabria fez o cabeceamento que permitiu ao Betis ultrapassar o Real (agora sétimo) na classificação.

Em Inglaterra, o Arsenal (venceu o Doncaster por 1-0) e o Manchester City (impôs-se fora ao West Bromwich por 1-2, com um “bis” de Sané) foram os favoritos com mais dificuldades para seguirem em frente na Taça da Liga. Nos restantes jogos da 3.ª eliminatória da prova, a supremacia de Everton, Chelsea e Manchester United foi evidente.

A equipa de Liverpool eliminou o Sunderland com um 3-0, os “blues” de Londres golearam o Nottingham Forest por 5-1 (Batshuayi fez um hat-trick) e os “red devils”, orientados por José Mourinho, afastaram o Burton Albion por 4-1, com um “bis” de Marcus Rashford, assegurando um lugar nos oitavos-de-final.

Bem mais nivelada foi a principal atracção da 5.ª jornada da Série A. Em Turim, a Juventus sofreu para dobrar a Fiorentina, algo que acabou por conseguir com um golo solitário de Mandzukic, aos 52’, após assistência de Cuadrado (1-0). Foi um remate que manteve o campeão italiano na liderança do campeonato, com os mesmos 15 pontos que o Nápoles.

Em Roma, a formação napolitana começou a perder, graças a um golo de Stefan de Vrij aos 30’, e só depois do intervalo conseguiu reagir. De forma autoritária, de resto. Marcou aos 54’ (Koulibaly), 56’ (Callejón) e 59’ (Mertens), fechando as contas por Jorginho, aos 90’, com um 1-4 que faz da equipa de Maurizio Sarri a mais concretizadora da prova.

Na Alemanha, o líder Borussia Dortmund junta a esse estatuto o de melhor defesa da Bundesliga. Ontem, superou o Hamburgo, no Volksparkstadion, por 0-3 (Kagawa, Aubameyang, Pulisic), e manteve a vantagem de um ponto sobre o Bayern Munique. Um triunfo fora de portas foi o que obteve também o Hoffenheim, que esteve a perder por 2-0 no terreno do Mainz. Amiri e Wagner ainda empataram antes do intervalo, com o golo do triunfo a chegar já no minuto 90, por Mark Huth. Um resultado que permite ao adversário do Sp. Braga na Liga Europa regressar ao pódio da competição, depois do empate do Hanôver diante do Friburgo (1-1).

