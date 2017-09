Projecto lançado para que São Fiel "não fique para a história como uma ruína"

Pelo Colégio de São Fiel, no sopé da Serra da Gardunha, passaram figuras ilustres dos vários quadrantes da sociedade portuguesa: o advogado e poeta Augusto Gil, o médico Egas Moniz (Nobel da Medicina em 1949), o actor e encenador Robles Monteiro, o etnógrafo e escritor Jaime Lopes Dias, o médico e coleccionador de arte Anastácio Gonçalves, o professor de Direito de Coimbra Luís Cabral Moncada e muitos outros.

Antes de ser escola secundária, o edifício fora centro de acolhimento de órfãos. “Quando os jesuítas tomaram conta do colégio de S. Fiel, ele não passava de um modesto orfanato no qual se agasalhavam cerca de meia centena de crianças órfãs”, escreve o historiador Leonel Azevedo que lembra o prestígio da instituição, pelo ensino inovador, experimental, assente na ciência (apesar do peso da actividade religiosa, como realçou Egas Moniz num dos seus depoimentos), e ao qual os jesuítas, acusados de obscurantismo, se dedicaram.

O seu livro Do Seminário de Meninos Orfãos de Ambos os Sexos a Colégio de S. Fiel (1852 – 1910) (RVJ-Editores) é apresentado esta terça-feira na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, por Eduardo Marçal Grilo. O professor catedrático e ex-ministro da Educação é um dos membros do grupo dinamizador que quer dar nova vida ao antigo colégio, e lembrar o que representou no fim do século XIX e início do século XX: "uma referência em si", mas também para o ensino em Portugal, em grande parte, diz Marçal Grilo. O lançamento por dois padres jesuítas da revista Brotéria permitiu durante muito tempo transmitir métodos pedagógicos e conhecimentos.

"Devia ser preservado como um património"

Mais de um século depois, as opções que se apresentam são várias: uma instituição para idosos, ou de turismo, um centro de congressos, um centro de acolhimento de pessoas com dificuldades, um museu ou mais do que uma coisa tendo em conta o imenso espaço. E conclui: “A nós o que nos interessa é que São Fiel não fique na história como uma ruína." No sentido literal e simbólico. "O Colégio de São Fiel é de tal maneira emblemático do papel dos jesuítas em Portugal na área do ensino, sobretudo naquela época, que devia ser preservado como um património, como nosso património.”

Não se trata tanto de recolher donativos, antes de colocar o antigo colégio "no radar das instituições", “sensibilizar as instituições”, diz Marçal Grilo. “Mais do que financiamento, é preciso vontade, e compreensão do que ali está, e este livro é um ponto de partida e um grande contributo para a compreensão do que São Fiel representa."

Este grupo dinamizador – que existe há três anos e congrega ainda o padre jesuíta António Vaz Pinto, o general Ramalho Eanes, o embaixador Gregório Faria e o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian Rui Vilar, entre outros – gostaria de ver a Câmara Municipal de Castelo Branco a gerir a reabilitação do edifício, necessária mesmo antes do incêndio que o destruiu em Agosto deste ano.

Nenhuma das valiosas colecções se perdeu quando o fogo alastrou na serra. As colecções de Física ou Química, Biologia ou Zoologia – os animais empalhados, as colecções de borboletas ou de insectos, os modelos de plantas em madeira, os equipamentos e material de laboratório – já há muito tempo tinham ido para a Universidade de Coimbra e para o Liceu de Castelo Branco.

O colégio foi extinto em 1910, quando os bens da Igreja Católica foram confiscados. O Estado transformou-o no Reformatório de São Fiel e depois Instituto de Reeducação para jovens, até 2003, data a partir da qual ficou sem qualquer utilidade. Património do Estado, está actualmente na lista dos edifícios para concessionar aos privados.

