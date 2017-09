Juízes admitem desconvocar greve

Depois de terem sido recebida esta terça-feira à tarde pelo grupo parlamentar do PS, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses já admite a possibilidade de desconvocar a greve que tinha marcado para os dias 3 e 4 de Outubro, que, a realizar-se, comprometeria a validação dos resultados eleitorais autárquicos no prazo previsto.

Recebidos pelos deputados socialistas Filipe Neto Brandão e Fernando Anastácio, os juízes dizem ter-lhes sido prometido que quando o seu estatuto profissional for discutido na Assembleia da República as questões salariais não ficarão fora desse debate - ao contrário do que sucedeu nas recentes negociações com a ministra da Justiça, que sempre lhes disse não ter orçamento para mexer nos ordenados dos magistrados, ainda que a médio prazo.

"Os deputados manifestaram abertura para discutir o nosso estatuto profissional na íntegra, sem tabus", explicou a presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuela Paupério. "Não temos razões para duvidar da seriedade desta afirmação. Por isso, vamos ponderar um voto de confiança" à Assembleia da República, acrescentou. Antes de terem sido recebidos pelo PS, os juízes tinham sido ouvidos pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS.

