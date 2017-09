James Rodríguez começa a fazer a diferença no Bayern

Após uma passagem irregular pelo Real Madrid, James Rodríguez começa a recuperar o protagonismo em Munique. Na estreia a titular na Bundesliga, o colombiano esteve nos três golos da vitória do Bayern na Arena Auf Schalke. Em Espanha, Gonçalo Guedes esteve em plano muito positivo na goleada do Valência frente ao Málaga, mas a estrela do jogo foi Simone Zaza: o italiano marcou três golos em oito minutos.

Contra o Anderlecht, para a Liga dos Campeões, James já tinha sido titular, mas o primeiro grande jogo do colombiano no Bayern surgiu na estreia no “onze” em partidas da Bundesliga. O ex-portista foi a figura da vitória do Bayern em casa do Schalke 04 (3-0), ao estar nos três golos dos bávaros: fez o cruzamento que originou o penálti para o primeiro, marcou o segundo e assistiu Vidal no terceiro. Com Bruma a titular, o RB Leipzig, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, somou o segundo desaire em cinco jornadas ao perder no terreno do Augsburgo (0-1).

Ainda sem derrotas em Espanha, apesar de já ter defrontado o Real e o Atlético de Madrid, o Valência não deu hipóteses ao Málaga no Mestalla. Com Gonçalo Guedes em campo 87 minutos, os valencianos chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0, e um hat-trick de Simone Zaza em apenas oito minutos colocou os forasteiros KO. O resultado final foi fixado aos 86’ com dois ex-benfiquistas em destaque: assistência de Guedes, golo de Rodrigo.

Com os jogos de Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United agendados para esta quarta-feira, o jogo de maior cartaz da 3.ª ronda da Taça da Liga inglesa realizou-se no King Power Stadium. Com as principais estrelas de Leicester e Liverpool fora do jogo, os “reds” voltaram a contar com Coutinho na equipa titular, mas foram os “foxes” que saíram por cima. Okazaki, aos 65’, colocou o Leicester na frente e o ex-sportinguista Slimani fixou o resultado final (2-0). Com um português (Roderick) no “onze”, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo afastou o Bristol Rovers no prolongamento.

Após quatro vitórias em quatro jogos, o Inter perdeu os primeiros pontos na Serie A ao empatar em Bolonha. Com João Mário desinspirado – foi substituído aos 50’ -, a equipa de Spalletti chegou ao intervalo em desvantagem, mas mesmo sem realizar uma exibição convincente, conseguiu evitar o desaire com um golo marcado por Icardi de grande penalidade.

