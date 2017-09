Rede de bicicletas partilhadas de Lisboa começa a funcionar na terça-feira

A rede de bicicletas partilhadas de Lisboa começa a funcionar nesta terça-feira, após uma fase de testes que registou mais de 20.000 viagens desde Junho, informou a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

A nova fase do sistema de bicicletas públicas partilhadas da EMEL, com a marca Gira - Bicicletas de Lisboa, começa com 10 estações instaladas no Parque das Nações, com uma capacidade de 100 bicicletas, a que "irão faseadamente adicionar-se as restantes estações à operação, até perfazer as 140 estações e 1410 bicicletas que compõem o sistema", explicou a empresa, em comunicado.

Das 140 estações, 92 ficarão localizadas no planalto central da cidade, 27 na baixa e frente ribeirinha, 15 no Parque das Nações e seis no eixo entre as avenidas Fontes Pereira de Melo e da Liberdade.

Todas as bicicletas estarão associadas a uma aplicação móvel (intitulada 'Lisboa Bike Sharing'), através da qual será possível utilizar a rede, facilitando a deslocação na cidade e ajudando na localização das estações e das bicicletas.

"O serviço Gira tem três modalidades de adesão: o Passe Anual e o Passe Mensal, destinado apenas a residentes em Portugal, com um custo de 25 euros e 15 euros, respectivamente, e o Passe Diário com um custo de 10 euros. A estes valores de subscrição do serviço acrescem as tarifas de utilização que têm como objectivo promover a utilização do sistema para viagens pendulares (casa-trabalho ou casa-escola), tipicamente de curta duração, por oposição às viagens de lazer", acrescentou a EMEL.

A fase de testes do programa teve início a 21 de Junho no Parque das Nações, desde quando 1600 utilizadores experimentaram o sistema, tendo realizado 20.832 viagens e percorrido uma distância superior a 40.000 quilómetros, divulgou a EMEL.

A classe etária predominante de utilizadores vai dos 31 aos 40 anos e um terço dos utilizadores realizou 10 ou mais viagens durante esta fase.

Dois terços dos utilizadores são do género masculino e um terço feminino e 89% do total preferiu utilizar bicicleta eléctrica.

O investimento da EMEL no projecto é na ordem dos 23 milhões de euros, através de um contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa portuguesa Órbita, para um período de oito anos.

