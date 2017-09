Retoma vitoriana não entrou na cabeça de Paulinho e Hassan

Paulinho e Hassan foram os carrascos do V. Guimarães, no regresso do Sp. Braga às vitórias na Liga, superando num cenário idílico a derrota averbada em Setúbal. Raphinha ainda tentou contrariar a tendência do jogo, concluindo lance individual em que ultrapassou Rosic e contou com a prestimosa colaboração de Matheus, mas não evitou o 2-1 final, no Municipal de Braga.

Em aparente recuperação no campeonato, depois da vitória sobre o Boavista, o V. Guimarães procurava superar um adversário moralizado pela importante vitória europeia, frente ao Hoffenheim, na Alemanha. Indiferente às pretensões dos vimaranenses, Paulinho provou ser o verdadeiro desequilibrador, simulando a penetração nas costas de Konan para ganhar a frente e cabeceando certeiro sem hipóteses de defesa para Douglas, aos 23’.

O Sp. Braga juntava ao controlo do jogo o comando do marcador, poucos minutos depois de uma saída precipitada de Matheus, a derrubar Estupiñan fora da área, mas escapando a acção disciplinar. Matheus voltaria a errar poucos minutos volvidos, abordando de forma displicente um remate de Raphinha, que redundou num 1-1 muito consentido (37’).

O Sp. Braga era de novo obrigado a expor-se, para justificar a vantagem com que atingiu o intervalo. E fê-lo com mais um golpe de cabeça, com Hassan a corresponder na perfeição a cruzamento de Esgaio.

A segunda parte acabou por não produzir alterações significativas, apesar das tentativas de Pedro Martins, que apostou em Héldon logo a abrir, lançando já nos últimos instantes o avançado Rafael Martins. Abel Ferreira optou por dotar a equipa de maior consistência com a entrada de Fransérgio para o lugar de Hassan, trocando um desgastado João Carlos Teixeira por Fábio Martins, para passar a actuar na expectativa, à espera do erro do adversário, sempre com Paulinho a cotar-se como o elemento mais imprevisível.

A noite na Pedreira acabaria bem viva, com o Vitória a tentar pontuar, mesmo correndo o risco de ser penalizado com um resultado mais desnivelado, que Bruno Xadas acabou por não conseguir consumar no último lance do encontro.

