Eslovénia é campeã europeia de basquetebol pela primeira vez

A Eslovénia sagrou-se campeã da Europa em basquetebol pela primeira vez, este domingo, ao derrotar a Sérvia na final, em Istambul, por 93-85.

Numa final balcânica, os eslovenos chegaram a liderar o marcador por dois dígitos durante várias vezes, com destaque para as prestações de Goran Dragic, eleito jogador do torneio, e Luka Doncic, apesar de ambos acabarem por sair lesionados.

Os eslovenos, que nunca tinham chegado a uma final dos Europeus de basquetebol, já tinham surpreendido a Espanha na meia-final por 92-72.

