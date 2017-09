Dybala brilha em triunfo da Juventus

O argentino Paulo Dybala marcou os três golos da vitória da Juventus neste domingo no terreno do Sassuolo, por 3-1, no quarto triunfo em quatro jogos dos hexacampeões na Série A italiana.

A Juventus igualou o Inter Milão, que venceu no sábado o Crotone (2-0), no topo da classificação, com 12 pontos, um registo que também foi alcançado neste domingo pelo Nápoles, que esmagou em casa o Benevento (6-0).

Dybala inaugurou o marcador aos 16’ e 'bisou' aos 49, tendo Politano reduzido para a formação do Sassuolo, que ainda não venceu, antes de o argentino fixar o resultado final, aos 63’.

A Juventus, adversária do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, marcou pelo menos três golos em cada um dos seus jogos do campeonato (a excepção foi o triunfo por 4-2 no terreno do Génova).

No San Paolo, e depois do desastre europeu na Ucrânia, o Nápoles teve pela frente o novato Benevento e aproventou para golear por 6-0. Mertens marcou três dos seis golos da equipa napolitana, com Allan, Insigne e Callejón a fazerem os outros golos.

