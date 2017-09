Belenenses vence Estoril e deixa zona de perigo

O Belenenses recebeu e venceu, por 2-1, este domingo, o Estoril em jogo da sexta jornada da I Liga, saltando dos últimos lugares para a primeira metade da tabela classificativa, com sete pontos.

A equipa de Belém ultrapassou, inclusive, o Estoril (seis pontos) na classificação geral, numa tarde em que o árbitro Nuno Almeida expulsou o estorilista Allano, deixando os visitantes reduzidos a dez unidades nos últimos 12 minutos.

Kléber, já no período de compensação (90+4'), ainda reduziu, mas os golos de Tiago Caeiro (73') e André Sousa (83') - a aproveitar erro do guarda-redes Moreira - foram suficientes para garantir a segunda vitória dos "azuis" no campeonato.

