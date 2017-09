Apetece-lhe alimentar aranhas? O Exploratório de Coimbra convida-o a fazê-lo

Os aracnídeos chegaram a Coimbra em Maio. Desde aí, o Exploratório, Centro de Ciência Viva, tem estado a "Andar às Aranhas", com uma exposição que permite conhecer os artrópodes do ponto de vista científico, estético, sensorial e cultural. No próximo domingo, é possível ajudar a alimentar os animais de oito patas.

“É interessante saber que elas só comem uma vez por mês e que um grilo ou um gafanhoto é suficiente para manter essa alimentação mensal”, desvenda o director do Exploratório, Paulo Trincão. Às 12h e às 16h, os visitantes do Centro de Ciência Viva, quer sejam crianças ou adultos, podem observar ou participar no “processo de alimentação das aranhas, introduzindo grilos e gafanhotos vivos nos terrários onde habitam as aranhas”.

Apesar de arrepiante para uns, e fascinante para outros, alimentar os aracnídeos não é perigoso, garante o director. “No caso das aranhas que têm uma picada potencialmente perigosa, que corresponde à picada de uma abelha, os visitantes não têm contacto directo”, afirmou Paulo Trincão, explicando que nesses casos ao terrários têm um orifício próprio e que serão utilizadas pinças para alimentar os aracnídeos.

“As aranhas comem todos os meses, e achamos que seria interessante integrar o público nessa acção”, justificou o director, situando esta iniciativa na política existente de integração dos visitantes do Centro de Ciência Viva nas exposições patentes. Para além de "Venha alimentar as Aranhas", há também "Venha pegar nas nossas Aranhas", todas as quartas, sextas-feiras e domingos, e "Andar às Aranhas à Noite", no segundo sábado de cada mês.

Esta é uma iniciativa mensal, que acontece geralmente no segundo domingo de cada mês. Depois do próximo domingo, as aranhas só voltarão a comer a 8 de Outubro, sendo permitido novamente a qualquer visitante alimentá-las. Não é preciso inscrição prévia para participar e a actividade está incluída na compra do bilhete para visitar a exposição "Andar às Aranhas".

Texto editado por Ana Fernandes

