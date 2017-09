Pedro Sousa dá esperança a Portugal na Taça Davis

Pedro Sousa empatou nesta sexta-feira o play-off do Grupo Mundial da Taça Davis em ténis, ao bater Jan-Lennard Struff, em três sets, no segundo encontro do embate entre Portugal e Alemanha, que decorre até domingo no Jamor (Oeiras).

A estrear-se na condição de número dois nacional na Taça Davis, o 107.º tenista mundial contrariou o favoritismo do 54.º do ranking ATP e o mais cotado dos jogadores alemães, impondo-se por 6-2, 7-5 e 7-6 (7-5), em duas horas e 21 minutos.

Pedro Sousa empatou o play-off, no qual Portugal procura o inédito apuramento para o Grupo Mundial da principal competição por selecções no ténis, depois de João Sousa ter perdido o primeiro encontro de singulares com Cedrik-Marcel Stebe, por 4-6, 6-3, 6-3 e 6-0.

