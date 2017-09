Confirmado um terceiro velejador português na Volvo Ocean Race

Boatyard em Lisboa, primeiro stopover da prova, um barco com bandeira de Portugal (Turn the Tide on Plastic) e três velejadores portugueses na Volvo Ocean Race (VOR). Depois de no final de Agosto Bernardo Freitas e Frederico Pinheiro de Melo terem sido confirmados na tripulação da Turn the Tide on Plastic, equipa que conta com o apoio da Fundação Mirpuri, nesta sexta-feira chegou mais uma excelente notícia para a vela portuguesa: António Fontes foi escolhido para integrar o SHK Scallywag, barco que será liderado pelo experiente skipper australiano David Witt.

Nas 12 edições já realizadas da VOR, apenas um português - João Cabeçadas, em 1989-90 – tinha participado na maior prova de vela oceânica do mundo, mas a 22 de Outubro, quando os Volvo Race 65 partirem de Alicante rumo Lisboa na primeira regata, a vela portuguesa estará muito bem representada.

A SHK Scallywag, primeira equipa de Hong Kong a participar na VOR, já tinha nove velejadores confirmados - cinco australianos, dois ingleses, um neozelandês e um natural de Hong Kong -, e anunciou agora um décimo elemento: António Fontes.

Com 34 anos e uma vasta experiência em provas offshore, António Fontes considera que a oportunidade de participar na VOR é “o resultado de muito trabalho”. “Desde 2015 que estou focado apenas nisto. Consegui navegar no barco e trabalhar no boatyard. As peças agora juntaram-se e consegui estar nesta equipa, o que é óptimo”, afirmou o velejador português, que destaca a importância da presença do estaleiro da prova em Portugal: “Se não houvesse boatyard em Lisboa, não estaria de certeza absoluta num barco.”

Numa equipa que contará apenas com três velejadores que já participaram na Volvo Ocean Race (David Witt, Steve Hayles e Mark Fullerton), Fontes considera que a experiência que adquiriu ao trabalhar no boatyard será uma mais-valia. “Como estive a trabalhar na parte técnica do barco, a minha vantagem será saber como o barco funciona de dentro para fora”, conclui António Fontes.

A 13.ª edição da VOR durará cerca de oito meses, e terá paragens em 13 cidades distribuídas por cinco continentes. Em 43 anos de existência, será o percurso mais longo da competição. No total, serão, aproximadamente, 83.340km que começarão a ser percorridos em Espanha, rumo a Lisboa, numa primeira etapa de 1300km. Na capital portuguesa, haverá lugar a uma regata costeira, a 28 de Outubro, com partida prevista para 5 de Novembro, rumo à Cidade do Cabo (África do Sul).

