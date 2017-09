Nuno Gomes deixa o Benfica

O antigo futebolista Nuno Gomes, que dirigia a academia de formação do Benfica e foi director para as relações internacionais do clube, vai deixar os "encarnados".

Perante a chegada de Pedro Mil-Homens para coordenar a academia do clube no Seixal, foi proposta ao antigo avançado a permanência na estrutura da academia, como "braço-direito" do novo responsável, ou o regresso às relações internacionais.

“O Nuno Gomes pediu alguns dias para refletir e hoje agradeceu e anunciou que não iria aceitar, decidindo enfrentar uma nova etapa profissional”, explicou uma fonte "encarnada" à Lusa, acrescentando que a direcção do Benfica “deseja a maior sorte” ao antigo avançado, que “terá sempre as portas abertas, até porque está muito ligado a esta direcção”.

Nuno Gomes, de 41 anos, alinhou no Benfica durante grande parte da carreira futebolística, tendo ainda jogado em clubes como Boavista, Fiorentina, Sporting de Braga e Blackburn Rovers, a sua última camisola, em 2012-13.

No passado dia 5 de Setembro, o Benfica anunciou a substituição de Nuno Gomes por Pedro Mil-Homens, antigo responsável pela academia do rival Sporting, menos de dois anos após ter iniciado funções.

